Депутат Рады поделился впечатлением от встречи с новым премьером

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о гнетущем впечатлении от первой встречи с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.

Об этом сообщает «112 Украина».

«В общем, какое-то — как же вам мягче сказать, весна, не хочется никого расстраивать… Такое, гнетущее впечатление у меня от встречи с новым премьер-министром», — отметил он.

По его словам, премьер заявил ему о намерении развивать ценности «евромайдана», но при этом не смог сказать, о каких именно ценностях идёт речь.

Депутат добавил, что, по словам Шмыгаля, Украина не собирается вести торговлю с Россией. Когда же ему сказали, что украинская сторона и так уже торгует с российской, он лишь отметил: «Не планируем».

Ранее депутаты Верховной рады в ходе заседания избрали премьер-министром Украины министра развития общин Дениса Шмыгаля. Позднее депутаты утвердили предложенный состав правительства Украины.