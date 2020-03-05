Депутат Рады поделился впечатлением от встречи с новым премьером

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о гнетущем впечатлении от первой встречи с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.
Депутат Рады поделился впечатлением от встречи с новым премьером
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«В общем, какое-то — как же вам мягче сказать, весна, не хочется никого расстраивать… Такое, гнетущее впечатление у меня от встречи с новым премьер-министром», — отметил он.

По его словам, премьер заявил ему о намерении развивать ценности «евромайдана», но при этом не смог сказать, о каких именно ценностях идёт речь.

Депутат добавил, что, по словам Шмыгаля, Украина не собирается вести торговлю с Россией. Когда же ему сказали, что украинская сторона и так уже торгует с российской, он лишь отметил: «Не планируем».

Ранее депутаты Верховной рады в ходе заседания избрали премьер-министром Украины министра развития общин Дениса Шмыгаля. Позднее депутаты утвердили предложенный состав правительства Украины.

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