В Казахстане задержаны причастные к поставкам оружия из России преступники

В Казахстане задержаны участники транснациональной преступной группировки, причастной к поставкам огнестрельного оружия из России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«В Акмолинской области КНБ Республики Казахстан пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России», — сказано в тексте.

Уточняется, что у задержанных изъято 11 пистолетов и более 1300 патронов к ним.

18 февраля в Алма-Ате были задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.