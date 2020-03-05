В Казахстане задержаны причастные к поставкам оружия из России преступники

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В Казахстане задержаны участники транснациональной преступной группировки, причастной к поставкам огнестрельного оружия из России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«В Акмолинской области КНБ Республики Казахстан пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России», — сказано в тексте.

Уточняется, что у задержанных изъято 11 пистолетов и более 1300 патронов к ним.

18 февраля в Алма-Ате были задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.

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