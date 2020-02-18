В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
«В результате оперативно-розыскных мероприятий в Алма-Ате задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту 2 приверженца деструктивного религиозного течения», —говорится в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности республики Казахстан.
Отмечается, что по месту жительства задержанных были изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие.
Возбуждены уголовные дела.
5 февраля пять человек, подозреваемых в подготовке к совершению терактов в людных местах, были арестованы в Казахстане.