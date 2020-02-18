В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

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В Алма-Ате задержаны двое экстремистов, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в Алма-Ате задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту 2 приверженца деструктивного религиозного течения», —говорится в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности республики Казахстан.

Отмечается, что по месту жительства задержанных были изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие.

Возбуждены уголовные дела.

5 февраля пять человек, подозреваемых в подготовке к совершению терактов в людных местах, были арестованы в Казахстане.

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