В Казахстане арестованы пятеро подозреваемых в подготовке терактов
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Как отмечается, 27 января в городах Караганда и Тараз «задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на два месяца пять последователей деструктивного религиозного течения».
По данным ведомства, все они ранее были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
По версии следствия, группа была сформирована с целью совершения террористических актов на территории страны, в том числе в местах массового скопления людей.
В марте в МВД России заявили, что террористы «Исламского государства»* после поражения в Сирии и Ираке смещают интересы на территории Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Армении.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.