Украинский МИД осудил визит делегации из Сицилии в Крым

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решительно осуждает поездку делегации из Сицилии в Крым. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии во временно оккупированную Российской Федерацией «Автономную Республику Крым», — заявили в министерстве.

2 марта глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что делегация из Сицилии впервые прибыла на полуостров с официальным визитом. Визит продлится до 6 марта.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в 2019 году республику посетили порядка 20 делегаций из зарубежных стран.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.