В Совфеде оценили назначение Шмыгаля премьером Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT решение депутатов Верховной рады избрать премьер-министром Украины министра развития общин Дениса Шмыгаля.

«Судя по послужному списку, серьёзного опыта управления у него нет. Да, он финансист, работал в каких-то президентских и околопрезидентских структурах. Но нельзя говорить о том, что он опытный управленец, проходил какие-то ступени в исполнительной власти. Складывается ощущение, что он достаточно часто менял место работы», — сказал сенатор.

По мнению Цекова, пока сложно сказать, «сумеет ли Денис Шмыгаль изменить ситуацию на Украине к лучшему».

Ранее депутаты Верховной рады в ходе заседания избрали премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

Решение поддержал 291 парламентарий, высказались против 59 депутатов, 46 — воздержались.