В Белоруссии взяли под наблюдение 14,5 тысячи человек из-за коронавируса

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В Белоруссии специалисты взяли под наблюдение около 14,5 тыс. человек из-за вероятности заражения коронавирусом. Об этом в ходе брифинга заявила замглавы белорусского Минздрава — главный санитарный врач страны Наталья Жукова. 
В Белоруссии взяли под наблюдение 14,5 тысячи человек из-за коронавируса
  • Reuters

«На сегодняшний день взяты под контроль порядка 14,5 тыс. тех, кто либо находился в окружении (заражённых), либо пересекал границу, либо в целом был в неблагополучных странах», — приводит её слова БЕЛТА.

Жукова напомнила, что в Белоруссии подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом (четыре в Минске и два в Витебске).

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что все шестеро больных коронавирусом чувствуют себя «абсолютно удовлетворительно».

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