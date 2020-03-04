В Белоруссии взяли под наблюдение 14,5 тысячи человек из-за коронавируса
- Reuters
«На сегодняшний день взяты под контроль порядка 14,5 тыс. тех, кто либо находился в окружении (заражённых), либо пересекал границу, либо в целом был в неблагополучных странах», — приводит её слова БЕЛТА.
Жукова напомнила, что в Белоруссии подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом (четыре в Минске и два в Витебске).
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что все шестеро больных коронавирусом чувствуют себя «абсолютно удовлетворительно».