В Белоруссии подтвердили шесть случаев заболевания коронавирусом

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Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в республике подтверждено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Белоруссии подтвердили шесть случаев заболевания коронавирусом
  • Reuters

«Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение», — приводит БЕЛТА слова Караника.

Отмечается, что все случаи выявлены в результате активных мероприятий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить паники среди населения страны из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.

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