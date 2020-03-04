В Белоруссии подтвердили шесть случаев заболевания коронавирусом

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в республике подтверждено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение», — приводит БЕЛТА слова Караника.

Отмечается, что все случаи выявлены в результате активных мероприятий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить паники среди населения страны из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.