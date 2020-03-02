Гончарук объяснил ужесточение для украинцев правил выезда в Россию

Запрет на выезд в Россию по внутренним паспортам побудит украинцев получать заграничные паспорта, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя нововведение правительства.

Трансляция брифинга главы украинского кабмина велась в Facebook Гончарука.

«Я думаю, это приведёт к тому, что у украинцев появится больше заграничных паспортов — это ещё один стимул получить этот абсолютно необходимый документ. Как это повлияет, покажет время», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Гончарук добавил, что у миграционной службы Украины «есть определённые расчёты и прогнозы» по данному вопросу.

Ранее стало известно, что с 1 марта украинцы не смогут пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту.

В то же время в МВД России подчеркнули, что действие внутренних паспортов Украины на российской территории сохранится после 1 марта.