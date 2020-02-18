Действие украинских внутренних паспортов сохранится в России после 1 марта

Россия сохранит действие внутренних паспортов Украины на своей территории после 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, внутренние паспорта граждан Украины могут быть использованы для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции.

Решение украинского правительства о том, что граждане Украины с 1 марта должны использовать загранпаспорта для поездок в Россию не меняет ситуацию.

29 января начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов.