Пристайко: Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане

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Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжит участие в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

«Украина является надёжным партнером Соединённых Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО «Решительная поддержка», пока будет необходимость в помощи афганскому народу», — написал он в Twitter.

Пристайко также отметил, что Украина приветствует соглашение между США и радикальным движением «Талибан»*.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинская сторона ожидает повышения статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями»

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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