Пристайко: Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане
«Украина является надёжным партнером Соединённых Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО «Решительная поддержка», пока будет необходимость в помощи афганскому народу», — написал он в Twitter.
Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО «Рішуча підтримка» допоки буде потреба в допомозі афганському народові.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020
Пристайко также отметил, что Украина приветствует соглашение между США и радикальным движением «Талибан»*.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинская сторона ожидает повышения статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями»
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.