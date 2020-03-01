В Раде оценили заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы

Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук оценил слова украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, который ранее заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Заявление Пристайко об отказе праздновать 9 Мая — это смесь цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности», — отметил политик.

По словам Медведчука, Пристайко не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых 9 Мая был, есть и навсегда останется священным Днём Победы, который праздновали и будут праздновать, несмотря на все истерики.

«Пристайко не имеет права решать за государство Украину. И уж тем более за весь, как он выразился, «европейский континент». Украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии, раздирающей общество на части искусственно созданными проблемами — «Армія. Мова. Віра», — добавил он.

Депутат отметил, что, возможно, «Пристайко и свора, частью которой он является, и не будут праздновать День Победы в Великой Отечественной войне», однако украинский народ будет праздновать эту дату.

Ранее Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление украинского министра.