В Таджикистане завершилось голосование на парламентских выборах

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В Таджикистане завершилось голосование на выборах в нижнюю палату парламента. Все избирательные участки в стране закрыты.
В Таджикистане завершилось голосование на парламентских выборах
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Центризбиркома Бахтиера Худоерзоды, выборы были признаны состоявшимися в 15:00 (13:00 мск), явка избирателей превысила 75% при необходимом минимуме в 50%.

Участки для голосования работали с 06:00 до 20:00 по местному времени (с 04:00 до 18:00 мск). 

В декабре 2019 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении парламентских выборов в стране. Согласно документу, выборы в нижнюю палату состоятся 1 марта 2020 года, в верхнюю палату — 27 марта.

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