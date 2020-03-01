Представители Украины и России обсудили обмен в формате «всех на всех»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком обмен в формате «всех на всех».

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По данным украинской стороны, Ермак встретился с Козаком в Минске.

«В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четвёрки» на саммите в Париже в декабре 2019 года», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Ермак рассказал о намерении провести «следующий трек обмена» в марте.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что очередной масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется провести до следующей встречи лидеров стран нормандского формата.