В Госдуме оценили ужесточение правил выезда в Россию для украинцев

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT заявление украинских властей о том, что граждане Украины с 1 марта смогут выезжать на российскую территорию только по заграничному паспорту.
В Госдуме оценили ужесточение правил выезда в Россию для украинцев
  • © duma.gov.ru

«Мы негативно воспринимаем данное решение и считаем, что, несмотря на политические разногласия, которые существуют между нашими государствами, люди не должны страдать из-за них и должны иметь возможность свободно перемещаться на территории наших государств», — сказал Морозов.

Депутат отметил, что «решение Украины вновь направлено против собственных граждан».

«Это совершенно не логично, с точки зрения общепринятых норм, где государство должно свою деятельность направлять на облегчение передвижения и экономической активности своих граждан. В данном случае мы знаем, что многие украинцы ездят в Россию на заработки и для посещения своих родственников или друзей. И дополнительные запреты и ограничения только ослабляют и так слабые доходы украинцев», — уверен он.

Ранее украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины заявило, что правила выезда в Россию для украинцев ужесточены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить