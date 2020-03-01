В Госдуме оценили ужесточение правил выезда в Россию для украинцев
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«Мы негативно воспринимаем данное решение и считаем, что, несмотря на политические разногласия, которые существуют между нашими государствами, люди не должны страдать из-за них и должны иметь возможность свободно перемещаться на территории наших государств», — сказал Морозов.
Депутат отметил, что «решение Украины вновь направлено против собственных граждан».
«Это совершенно не логично, с точки зрения общепринятых норм, где государство должно свою деятельность направлять на облегчение передвижения и экономической активности своих граждан. В данном случае мы знаем, что многие украинцы ездят в Россию на заработки и для посещения своих родственников или друзей. И дополнительные запреты и ограничения только ослабляют и так слабые доходы украинцев», — уверен он.
Ранее украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины заявило, что правила выезда в Россию для украинцев ужесточены.