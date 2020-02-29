В Киргизии двух россиян поместили на карантин

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Власти Киргизии поместили на карантин двух российских граждан, которые прибыли из Южной Кореи. Первоначальный тест на коронавирус не выявил наличия у них инфекции COVID-19.
В Киргизии двух россиян поместили на карантин
  • Reuters

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Киргизии.

«Тест-анализы двух граждан России и одного гражданина Киргизии, которые были помещены на карантин с подозрением на коронавирус, отрицательные. Они остаются на карантине», — заявили в Минздраве.

Также под наблюдением специалистов находятся родственники находящихся на карантине лиц.

Ранее штаб по недопущению распространения коронавируса в Киргизии принял решение об обязательном помещении на карантин россиян, прибывающих из зон с высоким риском заболевания.

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