В Киргизии предупредили о возможном карантине для прибывших

Посольство России в Киргизии сообщило, что штаб по недопущению распространения коронавируса на территории центральноазиатской страны принял решение об обязательном помещении на карантин россиян, прибывающих из зон с высоким риском заболевания.

«Созданный в Киргизии штаб по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавируса в стране принял решение об обязательной обсервации (помещении на карантин) всех граждан, в том числе России, прибывающих на территорию республики из зон с высоким риском заболевания», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

2 февраля правительство Киргизии приняло решение временно закрыть государственную границу с Китаем и приостановить воздушное сообщение между странами для недопущения завоза и распространения коронавируса.