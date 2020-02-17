В Киргизии предупредили о возможном карантине для прибывших

Короткая ссылка
Посольство России в Киргизии сообщило, что штаб по недопущению распространения коронавируса на территории центральноазиатской страны принял решение об обязательном помещении на карантин россиян, прибывающих из зон с высоким риском заболевания.
В Киргизии предупредили о возможном карантине для прибывших
  • Reuters

«Созданный в Киргизии штаб по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавируса в стране принял решение об обязательной обсервации (помещении на карантин) всех граждан, в том числе России, прибывающих на территорию республики из зон с высоким риском заболевания», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

2 февраля правительство Киргизии приняло решение временно закрыть государственную границу с Китаем и приостановить воздушное сообщение между странами для недопущения завоза и распространения коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить