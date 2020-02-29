Азербайджан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса
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«Принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и опыт других государств, в связи с распространением риска коронавируса, принято решение о закрытии государственных границ между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран на основе ограничительного режима с 16:00 (15:00 мск) 29 февраля 2020 года в течение двух недель», — приводит сообщение РИА Новости.
Там уточнили, что власти Ирана были проинформированы об этом решении.
В «Азербайджанских авиалиниях» уточнили, что с 29 февраля на рейсы лоукостера Buta Airways по направлению Тегеран — Баку будут допущены только граждане Азербайджана, а на рейсы в обратном направлении — граждане Ирана.
Остальные пассажиры смогут вернуть ранее приобретённые билеты по месту покупки.
Ранее в Азербайджане госпитализировали россиянина и четверых иранцев с подозрением на коронавирус. Все они прибыли из Ирана.
По последним данным, число заражённых COVID-19 в Иране достигло 593 человек, 43 заболевших скончались.