Азербайджан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса

Короткая ссылка
Азербайджан с 29 февраля на две недели закрывает границу с Ираном на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в этой стране, сообщает азербайджанский оперативный штаб.
Азербайджан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

«Принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и опыт других государств, в связи с распространением риска коронавируса, принято решение о закрытии государственных границ между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран на основе ограничительного режима с 16:00 (15:00 мск) 29 февраля 2020 года в течение двух недель», — приводит сообщение РИА Новости.

Там уточнили, что власти Ирана были проинформированы об этом решении.

В «Азербайджанских авиалиниях» уточнили, что с 29 февраля на рейсы лоукостера Buta Airways по направлению Тегеран — Баку будут допущены только граждане Азербайджана, а на рейсы в обратном направлении — граждане Ирана.

Остальные пассажиры смогут вернуть ранее приобретённые билеты по месту покупки.

Ранее в Азербайджане госпитализировали россиянина и четверых иранцев с подозрением на коронавирус. Все они прибыли из Ирана.

По последним данным, число заражённых COVID-19 в Иране достигло 593 человек, 43 заболевших скончались.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить