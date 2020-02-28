Украина в марте запустит «виртуальный реверс» газа из Словакии

Короткая ссылка
В компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что газотранспортные системы Украины и Словакии с 1 марта запускают «виртуальный реверс» природного газа.
Украина в марте запустит «виртуальный реверс» газа из Словакии
  • © Gleb Garanich
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании «Оператор ГТС Украины».

«ООО «Оператор ГТС Украины» и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запускают виртуальный реверс через точку соединения Вельке-Капушаны — Ужгород с 1 марта 2020 года», — указывается в заявлении.

В компании уточнили, что данный реверс будет дополнением к мощностям точки соединения в словацком населённом пункте Будинце, используемым для импорта природного газа на Украину с 2014 года.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона через газоизмерительную станцию (ГИС) «Дроздовичи» запустила «виртуальный реверс» газа из Польши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить