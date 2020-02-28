В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда

Короткая ссылка
В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда
  • @UA.KyivPolice
  • Facebook

Как пишет «Думская», обвиняемого в убийстве привезли из СИЗО и поместили в клетку. В этот момент он достал предмет, похожий на гранату, вынул чеку и заявил, что собирается её взорвать.

Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территория была оцеплена.

Издание сообщает, что злоумышленника удалось обезвредить, никто не пострадал. Отмечается, что граната оказалась муляжом.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, взорвавшего гранату в общежитии в Одессе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить