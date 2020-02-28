Лукашенко назвал полным идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.

Об этом он заявил на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии.

«Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что профсоюзы не должны оставаться в стороне от проблемы роста цен.

Также Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система Белоруссии себя изжила, необходимо её переформатировать.