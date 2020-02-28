Лукашенко назвал полным идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
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- РИА Новости
Об этом он заявил на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии.
«Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что профсоюзы не должны оставаться в стороне от проблемы роста цен.
Также Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система Белоруссии себя изжила, необходимо её переформатировать.