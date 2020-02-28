Лукашенко: нынешняя пенсионная система Белоруссии себя изжила

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система страны себя изжила, необходимо её переформатировать.
Лукашенко: нынешняя пенсионная система Белоруссии себя изжила
  • Reuters

«Пенсионная система в том виде, в котором мы её сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила... Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!» — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что решить этот вопрос Минску будет несложно, страна изучает опыт других стран, в том числе и России. По его словам, он обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии будет создана «справедливая и хорошая система».

В 2019 году Россия предложила учитывать трудовой стаж на территории всех стран ЕАЭС.

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