Лукашенко: нынешняя пенсионная система Белоруссии себя изжила

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система страны себя изжила, необходимо её переформатировать.

«Пенсионная система в том виде, в котором мы её сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила... Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!» — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что решить этот вопрос Минску будет несложно, страна изучает опыт других стран, в том числе и России. По его словам, он обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии будет создана «справедливая и хорошая система».

В 2019 году Россия предложила учитывать трудовой стаж на территории всех стран ЕАЭС.