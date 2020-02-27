Число задержанных после беспорядков в Жмеринке возросло до 19

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Украинская полиция, по последним данным, задержала 19 человек после беспорядков в городском совете Жмеринки в Винницкой области. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.
Число задержанных после беспорядков в Жмеринке возросло до 19
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«В настоящее время 19 человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в том числе лидеры общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины», — приводятся слова председателя Нацполиции Игоря Клименко.

В связи с беспорядками в горсовете возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Утром 27 февраля в здание горсовета в Жмеринке ворвались неизвестные в масках и с дымовыми шашками. В ходе возникших беспорядков пострадали 12 человек, в том числе восемь полицейских. Правоохранители после инцидента задержали 11 подозреваемых. 

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