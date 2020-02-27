В украинской Жмеринке в ходе беспорядков пострадали 12 человек

Короткая ссылка
В городе Жмеринка Винницкой области Украины неизвестные в масках и с дымовыми шашками ворвались в помещение городского совета. В результате беспорядков пострадали 12 человек.
В украинской Жмеринке в ходе беспорядков пострадали 12 человек
  • @UA.KyivPolice
  • Facebook

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

По данным полиции, 27 февраля около 11:00 более 20 неизвестных в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В сессионный зал их не пропустили сотрудники полиции.

В сообщении говорится, что злоумышленники бросали дымовые шашки и камни, повредили входные двери и мебель, а также разбили окна.

Задержаны 11 человек, устанавливаются личности всех участников происшествия.

«По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, которые совершали правонарушения. Им оказывается медицинская помощь», — заявили в полиции.

20 февраля десять человек пострадали в результате столкновений возле санатория под Полтавой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить