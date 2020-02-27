Лукашенко рассказал о пофигизме и безразличии в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем заявил о пофигизме и безразличии в Евразийском экономическом союзе.

«Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, можно сказать мягко, не в полном объёме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему? Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что некоторые государства «видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него».

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия по-прежнему привержена «реальной интеграции» с Россией в рамках Союзного государства, но без понуждения.