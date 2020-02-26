Киев вводит дополнительные меры контроля в Донбассе из-за коронавируса
- РИА Новости
«Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса», — написала она в Facebook.
Олифер заявила, что Украина уже установила средства контроля на своих пунктах пропуска.
«Украинская сторона проинформировала об установлении необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону», — написала она.
Ранее стало известно, что на Украине будет проверяться температура у въезжающих в страну любыми видами транспорта из всех стран мира.