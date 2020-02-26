Киев вводит дополнительные меры контроля в Донбассе из-за коронавируса

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Пресс-секретарь полпреда Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Дарья Олифер заявила о введении дополнительных мер на линии разграничения в Донбассе в связи с «угрозой распространения коронавируса».
Киев вводит дополнительные меры контроля в Донбассе из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса», — написала она в Facebook.

Олифер заявила, что Украина уже установила средства контроля на своих пунктах пропуска.

«Украинская сторона проинформировала об установлении необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону», — написала она.

Ранее стало известно, что на Украине будет проверяться температура у въезжающих в страну любыми видами транспорта из всех стран мира.

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