На Украине будут проверять температуру у всех въезжающих

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На Украине будет проверяться температура у въезжающих в страну любыми видами транспорта из всех стран мира.
На Украине будут проверять температуру у всех въезжающих
  • Reuters

«В настоящее время принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины», — приводит УНИАН сообщение Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что он «будет осуществляться для граждан, которые следуют на Украину из любой страны мира как авиасообщением, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе».

Уточняется, что в случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания его сразу же направят на дополнительное обследование.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев в Полтавской области, поднялась температура.

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