Киев ввёл антидемпинговые пошлины на тросы и канаты из России
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Об этом сообщает правительственное издание «Урядовый курьер».
«Пошлина вводится на пять лет на стальные провода винтовые, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали)», — пишет издание.
Ранее «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.