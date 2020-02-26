Киев ввёл антидемпинговые пошлины на тросы и канаты из России

Украинская межведомственная комиссия по международной торговле ввела на пять лет антидемпинговую пошлину по ставке 50,09% на некоторые виды продукции сталелитейной промышленности, произведённой в России. В частности, речь идёт о канатах и тросах.

Об этом сообщает правительственное издание «Урядовый курьер».

«Пошлина вводится на пять лет на стальные провода винтовые, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали)», — пишет издание.

Ранее «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.