На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».

Как отмечается, компании подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту «антиконкурентных действий при поставках».

По их данным, из-за субсидирования доля российских нефтепродуктов на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу — 55%, при этом значительно сократились поставки из Белоруссии, Литвы и Польши.

«Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%», — говорится в сообщении.

В июле 2019 года украинское правительство ввело спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. С 1 октября они составляют 4% и 3% соответственно.