На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
- РИА Новости
Как отмечается, компании подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту «антиконкурентных действий при поставках».
По их данным, из-за субсидирования доля российских нефтепродуктов на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу — 55%, при этом значительно сократились поставки из Белоруссии, Литвы и Польши.
«Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%», — говорится в сообщении.
В июле 2019 года украинское правительство ввело спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. С 1 октября они составляют 4% и 3% соответственно.