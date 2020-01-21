На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

Короткая ссылка
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».
На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
  • РИА Новости

Как отмечается, компании подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту «антиконкурентных действий при поставках».

По их данным, из-за субсидирования доля российских нефтепродуктов на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу — 55%, при этом значительно сократились поставки из Белоруссии, Литвы и Польши.

«Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%», — говорится в сообщении.

В июле 2019 года украинское правительство ввело спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. С 1 октября они составляют 4% и 3% соответственно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить