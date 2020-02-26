«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай

«Укрпочта» возобновила приём посылок для доставки в Китай. Об этом информирует пресс-служба организации.

«С 26 февраля возобновляется приём всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи посольства КНР на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время нет никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приёму посылок.

Также уточняется, что доставка почтовых отправлений из Китая на Украину не была приостановлена.

Ранее «Укрпочта» сообщила о временной приостановке доставки почтовых отправлений в Китай.