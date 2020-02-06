Казахстан приостановил приём почтовых отправлений в Китай
- РИА Новости
«По инициативе почтовой администрации Китая отменён почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном», — приводит ТАСС сообщение компании.
Отмечается, что «из-за отмены почтового обмена «Казпочта» приостановила приём всех видов почтовых отправлений в Китай».
Кроме того, «Казпочта» приостановила приём всех видов почтовых отправлений в страны, почта в которые поступает транзитом через Китай.
Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип заявил, что власти страны приняли решение запретить экспорт медицинских масок.