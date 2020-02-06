Казахстан приостановил приём почтовых отправлений в Китай

Оператор почтовой связи Казахстана «Казпочта» сообщил о приостановке приёма всех видов почтовых отправлений в Китай.

«По инициативе почтовой администрации Китая отменён почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном», — приводит ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что «из-за отмены почтового обмена «Казпочта» приостановила приём всех видов почтовых отправлений в Китай».

Кроме того, «Казпочта» приостановила приём всех видов почтовых отправлений в страны, почта в которые поступает транзитом через Китай.

Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип заявил, что власти страны приняли решение запретить экспорт медицинских масок.