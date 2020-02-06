Казахстан приостановил приём почтовых отправлений в Китай

Короткая ссылка
Оператор почтовой связи Казахстана «Казпочта» сообщил о приостановке приёма всех видов почтовых отправлений в Китай.
Казахстан приостановил приём почтовых отправлений в Китай
  • РИА Новости

«По инициативе почтовой администрации Китая отменён почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном», — приводит ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что «из-за отмены почтового обмена «Казпочта» приостановила приём всех видов почтовых отправлений в Китай».

Кроме того, «Казпочта» приостановила приём всех видов почтовых отправлений в страны, почта в которые поступает транзитом через Китай.

Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип заявил, что власти страны приняли решение запретить экспорт медицинских масок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить