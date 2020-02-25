В Молдавии могут начать наказывать за подорожание лекарств из-за COVID-19

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны могут начать наказывать за подорожание медикаментов и медицинских масок на фоне паники вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
В Молдавии могут начать наказывать за подорожание лекарств из-за COVID-19
  • © Julia Pfeifer
  • globallookpress.com

Об этом он заявил в ходе прямой линии на телеканале «Первый в Молдове».

«Нашлись экономические агенты, которые делают на этом деньги. Оторвём руки! Цены выросли в два-четыре раза», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим глава страны призвал сограждан не паниковать.

В феврале Федеральная антимонопольная служба зафиксировала рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей почти во всех регионах России.

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