В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

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На Украине предложили разрешить депутатам парламента выступать на русском языке, такой законопроект зарегистрирован в Верховной раде.
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, депутаты от фракций «Слуга народа» Максим Бужанский, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предлагают внести изменения в регламент Рады и предусмотреть использование русского и других языков в соответствии с нормами статьи 10 Конституции Украины.

Ранее украинский депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко заявил, что закон о государственном языке требует более широкого обсуждения с привлечением экспертов.

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