В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

На Украине предложили разрешить депутатам парламента выступать на русском языке, такой законопроект зарегистрирован в Верховной раде.

«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, депутаты от фракций «Слуга народа» Максим Бужанский, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предлагают внести изменения в регламент Рады и предусмотреть использование русского и других языков в соответствии с нормами статьи 10 Конституции Украины.

Ранее украинский депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко заявил, что закон о государственном языке требует более широкого обсуждения с привлечением экспертов.