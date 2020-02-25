Минск и Ижевск заключили соглашение о сотрудничестве

Короткая ссылка
Минск и Ижевск заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Минск и Ижевск заключили соглашение о сотрудничестве
  • © Пресс-служба администрации Ижевска

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ижевской администрации.

«Партнёрские связи с Республикой Беларусь, накопленный положительный опыт взаимодействия и исторически сложившиеся дружественные отношения между Удмуртией и Белоруссией открывают широкие перспективы дальнейшего развития сотрудничества в самых различных сферах», — заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

По его словам, в рамках экономического сотрудничества уже разработан список инвестиционных проектов, по которым возможно привлечение к участию белорусских организаций в Удмуртии — и наоборот.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временным поверенным в делах Израиля в России Яковом Ливне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить