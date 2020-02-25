Минск и Ижевск заключили соглашение о сотрудничестве

Минск и Ижевск заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ижевской администрации.

«Партнёрские связи с Республикой Беларусь, накопленный положительный опыт взаимодействия и исторически сложившиеся дружественные отношения между Удмуртией и Белоруссией открывают широкие перспективы дальнейшего развития сотрудничества в самых различных сферах», — заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

По его словам, в рамках экономического сотрудничества уже разработан список инвестиционных проектов, по которым возможно привлечение к участию белорусских организаций в Удмуртии — и наоборот.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временным поверенным в делах Израиля в России Яковом Ливне.