Эксперт оценила снижение рейтинга Зеленского на Украине

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Украинский социолог Виталина Буткалюк прокомментировала снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.
Эксперт оценила снижение рейтинга Зеленского на Украине
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«Действительно, по прошествии полугода президентства рейтинг Зеленского начал достаточно ощутимо «проседать», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, причин тому множество. Среди них — отсутствие ощутимых подвижек в ситуации с Донбассом, позиции на международной арене, социально-экономическая политика внутри страны.

«В итоге мы видим, что менее чем за год «кредит доверия» превратился в самый настоящий «дефолт доверия», — добавила Буткалюк.

Из опроса Центра имени Разумкова следует, что если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент — за него проголосовали бы 40%.

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