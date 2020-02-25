Эксперт оценила снижение рейтинга Зеленского на Украине

Украинский социолог Виталина Буткалюк прокомментировала снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

«Действительно, по прошествии полугода президентства рейтинг Зеленского начал достаточно ощутимо «проседать», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, причин тому множество. Среди них — отсутствие ощутимых подвижек в ситуации с Донбассом, позиции на международной арене, социально-экономическая политика внутри страны.

«В итоге мы видим, что менее чем за год «кредит доверия» превратился в самый настоящий «дефолт доверия», — добавила Буткалюк.

Из опроса Центра имени Разумкова следует, что если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент — за него проголосовали бы 40%.