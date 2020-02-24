Гончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в настоящее время из-за высоких процентных ставок ипотека для многих граждан остаётся недоступной, пошутив, что для выплаты такой ипотеки придётся торговать наркотиками или оружием.

«Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, даже не знаю, наркотиками надо, наверное, либо оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку. Сегодня это кабала», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Как подчеркнул председатель правительства, ипотека под 10% в этом году является одной из главных задач.

«Если банки дёшево будут кредитовать экономику, это даст возможность и даст ресурс развиваться, вкладывать деньги, скажем, в реальный сектор», — добавил он.

Ранее Гончарук не исключил, что на Украине может появиться новый вице-премьер по экономическому блоку.

Осенью 2019 года премьер Украины заявлял, что намерен добиться роста ВВП страны на 40% в течение последующих пяти лет.