Экс-президент Украины назвал фейком слова о снижении пенсий в стране

Короткая ссылка
Заявление замминистра социальной политики Украины Натальи Ненюченко о том, что уровень пенсии в условиях ограниченного финансового ресурса и теневой занятости будет снижаться, является фейком, считает экс-президент страны Леонид Кравчук.
Экс-президент Украины назвал фейком слова о снижении пенсий в стране
  • РИА Новости

«Это самый настоящий фейк. Могу согласиться, что пенсии будут повышаться не быстро, но что будут снижаться — впервые об этом слышу», — сказал он НСН.

По словам политика, он общался со многими людьми «на вершине власти» и «нигде об этом речи не идёт».

«Если их сейчас ещё снизить, тогда это будут очень серьёзные вызовы для власти. Думаю, это личное мнение (Ненюченко. — RT)», — сказал он.

Кравчук отметил, что на Украине в настоящее время есть люди «со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным» и к подобной информации нужно относиться «очень внимательно».

Ранее Наталья Ненюченко заявила, что в стране большинство украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. По её словам, уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров «будет снижаться» при наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы.

Также председатель комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить