На Украине рассказали о риске снижения уровня пенсионного обеспечения

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Большинство украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.

«82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. гривен (около 10,5 тыс. рублей. — RT), а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой которая требует решения», — приводит её слова Министерство социальной политики.

Она отметила, что уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров «будет снижаться» при наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы и теневой занятости с теневыми выплатами.

Ранее председатель комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста на Украине.

Как отметила в сентябре 2019 года министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, инфраструктуры для системы накопительных пенсий в стране пока нет.

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