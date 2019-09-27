На Украине высказались о системе накопительных пенсий

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Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила, что инфраструктуры для системы накопительных пенсий в стране пока нет.
На Украине высказались о системе накопительных пенсий
  • Pixabay

Об этом она сказала в интервью Интерфакс-Украина.

«У нас ещё нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств», — отметила она.

Соколовская добавила, что украинским властям необходимо посмотреть на опыт других стран, чтобы перенимать только лучшие практики.

«Я скажу такую вещь — нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать — это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее», — заключила министр.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении создать в стране персонифицированную пенсионную систему, которая, по её словам, минимум вдвое увеличит пенсии большинству граждан.

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