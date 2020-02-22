В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

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МИД России прокомментировал решение суда в Гааге в деле о претензиях Киева к Москве на основании Конвенции ООН по морскому праву.
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Данный этап ограничивался рассмотрением выдвинутых Россией предварительных возражений относительно наличия у арбитража юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу», — сообщили в российском ведомстве.

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

«Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской  трибунал, сформированный для решения вопросов о «толковании или применении» Конвенции 1982 г., не вправе определять государственную принадлежность суши. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причём единогласно», — отметили там.

Российская сторона тщательно проанализирует выводы трибунала по другим возражениям и учтёт их во время подготовки ответного меморандума по существу спора. Его нужно предоставить в арбитраж до 20 августа 2021 года.

«Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтёт российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования», — подытожили в министерстве.

Ранее украинский МИД сообщил, что в Гаагском суде подтвердили свою юрисдикцию по вопросу об украинских претензиях к российской стороне. 

Как подчёркивалось, суд не будет рассматривать вопрос суверенитета над Крымом.

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