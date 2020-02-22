Президент Киргизии наградил Шойгу орденом Дружбы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков наградил министра обороны России Сергея Шойгу орденом Дружбы.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу за значительный вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией награжден орденом «Достук» («Дружба»)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главы Киргизии.

Отмечается, что орден «Достук» изготавливается из серебра и имеет вид выпуклой шестиконечной звезды, выполненной в виде расходящихся лучей.

Ранее Шойгу посетил с рабочим визитом Сербию.