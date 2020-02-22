Президент Киргизии наградил Шойгу орденом Дружбы

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков наградил министра обороны России Сергея Шойгу орденом Дружбы.
Президент Киргизии наградил Шойгу орденом Дружбы
  • © Министерство обороны РФ

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу за значительный вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией награжден орденом «Достук» («Дружба»)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главы Киргизии.

Отмечается, что орден «Достук» изготавливается из серебра и имеет вид выпуклой шестиконечной звезды, выполненной в виде расходящихся лучей.

Ранее Шойгу посетил с рабочим визитом Сербию.

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