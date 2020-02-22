Киев сократил подачу воды в 11 городов ЛНР

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Сокращена подача воды в 11 населённых пунктов самопровозглашённой Луганской народной республики из-за того, что остановлена работа Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

«В связи с тем, что была обесточена ЗФС 2-го подъёма (под контролем Киева) с 14:00 21 февраля прекращена подача на насосную станцию ЗФС — сокращена подача воды потребителям 11 городов ЛНР», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.

По данным ведомства, в Первомайск подача воды с подконтрольной Киеву территории прекращена полностью, в Артёмовск и Зоринск — на 60%, Славяносербск — на 50%, Стаханов, Кировск, Брянку — на 40%, Алчевск, Перевальск — на 30%, Антрацит, Красный Луч — на 20%.

В ноябре Киев приостанавливал подачу воды в девять населённых пунктов ЛНР.

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