Киев приостановил подачу воды в девять населённых пунктов ЛНР

В МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики сообщили, что украинская сторона прекратила подачу воды в девять населённых пунктов ЛНР в связи с аварией.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«15 ноября в связи с прорывом на Петровском магистральном водоводе прекращена подача воды по этому водоводу до устранения аварии», — заявили в ЛНР.

В связи с аварией полностью приостановлена подача воды в населённые пункты Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка.

«Подача воды будет осуществляться из источников города Луганска», — заявили в министерстве.

При этом в случае необходимости также будет организован подвоз питьевой воды.

В сентябре десять населённых пунктов ЛНР остались без воды из-за аварии.