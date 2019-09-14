Десять населённых пунктов ЛНР остались без воды из-за аварии

Десять населённых пунктов самопровозглашённой Луганской народной республики остались без воды из-за аварии.

Об этом сообщается на сайте государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Лугансквода».

«По сообщению КП «Попаснянский районный водоканал», 14 сентября из-за резкого снижения давления в Петровском магистральном водоводе с 7:30 аварийно остановлена Петровская насосная станция», — указывается в заявлении.

Уточняется, что, предположительно, порыв трубопровода произошёл на правом берегу реки Северский Донец, вблизи линии соприкосновения стороны.

По данным предприятия, обследование этого участка трубопровода и аварийно-восстановительные работы по устранению порыва начнутся сразу же после получения согласований с Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

«В результате остановки Петровской насосной станции прекращена подача воды сёлам Славяносербского района: Раёвка, Лиман, Светлое, Шишково, Стукалова Балка, Металлист, Цветные Пески, Весёлая Гора, Приветное и Обозное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами «Лугансквода» уже выполнены необходимые переключения запорной арматуры для подачи воды из городских источников. При необходимости, по заявкам поселковых советов, будет осуществляться подвоз воды.

5 августа стало известно, что украинский город Энергодар Запорожской области был отключён от снабжения горячей водой, так как у его жителей накопились долги за услуги водоотвода и водоснабжения.