В Совфеде прокомментировали предложенную в Раде схему проведения выборов в Крыму

Член Совета Федерации от исполнительной власти Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала предложение депутата Верховной рады Украины Елены Мошенец провести «выборы» в Крыму на границе с полуостровом.

«Украине нужно сначала обеспечить права и законные интересы своих граждан, прежде чем пытаться каким-то образом привлекать к происходящим в их стране политическим процессам граждан другого государства», — заявила Ковитиди в беседе с РИА Новости Крым.

По её словам, на Украине разрушали то, что создавалось целыми поколениями, в том числе разорвали братские отношения с Россией.

«Естественно, крымчане не будут принимать в этом участия. Мы не имеем отношения к этому государству», — добавила она.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение Мошенец.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.