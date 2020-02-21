В Госдуме оценили предложенную в Раде схему проведения выборов в Крыму

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение депутата Верховной рады Украины Елены Мошенец провести «выборы» в Крыму на границе с полуостровом.
В Госдуме оценили предложенную в Раде схему проведения выборов в Крыму
  • РИА Новости

«Предложение украинского депутата о проведении выборов на границе с Крымом — это всего лишь желание пробиться на медиаплощадки, а само действие (выборы) с треском провалить», — пояснил Бальбек.

По его мнению, Киев «строит стратегию по ментальному возвращению жителей полуострова в поле Украины», но, как подчеркнул парламентарий, стоит признать, что этот момент был упущен ещё в 2014 году.

«Так что избирательные участки на границе можно открыть, но лишь для того, чтобы они сработали вхолостую», — заключил депутат.

Ранее, как сообщало агентство РИА Новости, Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести «местные выборы» в Крыму. По её словам, наиболее приемлемым способом является создание «специальных точек» для голосования на границе с полуостровом.

При этом она добавила, что «имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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