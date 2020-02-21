Кравчук прокомментировал протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Экс-президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая украинских граждан.

«Первое: мы вышли из Советского Союза, в котором, как говорили, была идеология, но человека не информировали обо всём», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, известно, насколько идеология и психология консервативны.

Во-вторых, считает Кравчук, нынешний Киев не продумал организацию эвакуации и размещения до таких мелочей, которые бы показали населению, что ничего трагического и страшного нет.

Третьим фактором он назвал то, что не были использованы авторитеты в медицинской сфере, к которым прислушиваются и которых уважают.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал протесты в стране частью информационной войны.