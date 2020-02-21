Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны

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Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны
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«Те события, которые вчера произошли, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и внутри, и внешне», — сказал глава правительства в Верховной раде.

По его мнению, «провокации» будут и дальше, а «информационное поле продолжат раскачивать».

Гончарук также отметил, что власти сделали всё, чтобы эвакуированные граждане были в безопасности. 

Украинские власти эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Операция переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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