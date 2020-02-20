Компания «Нафтогаз» может частично прекратить поставки газа в 14 областей Украины в марте из-за долгов.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на сайт компании.

Уточняется, что 52 поставщика тепла должны выплатить «Нафтогазу» 3922,8 млн гривен. В случае неуплаты средств компания не будет иметь права поставлять газ должникам.

Задолженность образовалась у теплопоставщиков, расположенных в 14 областях Украины: Киев, Днепр, Павлоград, Мариуполь, Житомир, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Счастье, Николаев, Одесса, Полтава, Острог, Шостка, Харьков, Херсон, Хмельницкий.

Ранее советник президента Украины Игорь Новиков с использованием матерной лексики сообщил, что «Нафтогаз» закупил прошлым летом слишком дорогое топливо, что сказывается на конечных потребителях.