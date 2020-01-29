Советник Зеленского матом оценил цены на газ

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Советник президента Украины Игорь Новиков с использованием матерной лексики сообщил, что «Нафтогаз» закупил прошлым летом слишком дорогое топливо, что сказывается на конечных потребителях.
Советник Зеленского матом оценил цены на газ
  • РИА Новости

«Какого… вполне резонно спросите вы», — написал Новиков на  своей странице в Facebook.

Так он прокомментировал фотографию платёжной квитанции, из которой следует, что платёж в январе за газ составил 7 тыс. гривен (около 17,6 тыс. рублей) на 1 тыс. кубов.

Он отметил, что украинцам обещали поставлять газ по 4650 гривен за 1 тыс. кубов.

Новиков пообещал, что передаст президенту Украины Владимиру Зеленскому справку о преступлениях против энергетической безопасности страны.

Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили, что 30 городов страны могут остаться частично или полностью без отопления из-за того, что отвечающие за данный вопрос предприятия не выполняют требования по расчётам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах.

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