Советник Зеленского матом оценил цены на газ
- РИА Новости
«Какого… вполне резонно спросите вы», — написал Новиков на своей странице в Facebook.
Так он прокомментировал фотографию платёжной квитанции, из которой следует, что платёж в январе за газ составил 7 тыс. гривен (около 17,6 тыс. рублей) на 1 тыс. кубов.
Он отметил, что украинцам обещали поставлять газ по 4650 гривен за 1 тыс. кубов.
Новиков пообещал, что передаст президенту Украины Владимиру Зеленскому справку о преступлениях против энергетической безопасности страны.
Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили, что 30 городов страны могут остаться частично или полностью без отопления из-за того, что отвечающие за данный вопрос предприятия не выполняют требования по расчётам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах.